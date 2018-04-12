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20. 04. 2018

Двое жителей Зельвы наладили производство амфетамина в домашних условиях

Изъятый у наркокурьера амфетамин Источник фото: СК РБ

Прокуратура Гродненской области изучила и направила в суд Зельвенского района уголовное дело в отношении двух жителей райцентра 1991 года рождения, которых обвиняют в обороте психотропных веществ (ч.4 ст.328 УК), а также посеве и выращивании запрещенных к возделыванию растений (ч.2 ст.329 УК).

Обвиняемые с 2014 года незаконно изготавливали, хранили, перевозили и сбывали амфетамин. Для синтеза наркотика они купили в России химические вещества, лабораторное оборудование и посуду, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Чтобы получить марихуану, молодые люди возле сел Зельвенского района и дома выращивали коноплю. Для ухода за растением они оборудовали в доме одной из деревень специальную конструкцию, способную поддерживать необходимую освещенность, температуру и влажность воздуха, регулярно засевали, следили за всходами. Созревшие растения высушивали, измельчали и сбывали на территории района.

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