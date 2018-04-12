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21. 04. 2018

В Беларуси местами утром и днем пройдут кратковременные дожди

21 апреля на территории Беларуси скажется влияние фронтального раздела от циклона с центром над Вологодской областью. Ожидается переменная облачность. Утром и днем в основном по северо-восточной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, на большей части территории республики сильный порывистый. Температура во второй половине дня повысится до +15..+21°С, по югу до +24°С.

22 апреля Беларусь окажется под влиянием прохладной неустойчивой воздушной массы, поступающей с северо-запада Европы. Ночью без осадков, утром и днем преимущественно по северо-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, максимальная днем +8..+15°С, по юго-западу +16..+18°С, передает Белгидрометцентр.

23 апреля территория нашей страны в основном будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладной воздушной массе, в дневные часы в крайних западных районах Беларуси скажется влияние фронтального раздела. Преимущественно без осадков, лишь днем в крайних западных районах страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -1°С по крайнему северо-востоку до +6°С по юго-западу республики; максимальная днем +9..+16°С, по юго-западу +17..+20°С.

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Беларусь
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