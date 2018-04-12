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21. 04. 2018

Лукашенко освободил от должности начальника Госпромнадзора

Источник фото: РБК

Александр Кудряшов освобожден от должности начальника Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госпромнадзор).

Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили 20 апреля в Администрации главы государства.

Чиновник МЧС освобожден от должности в связи с выходом в отставку.

Основными задачами Госпромнадзора являются осуществление госнадзора в области промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов; обеспечение контроля за исполнением законодательства в области промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов; предупреждение техногенных аварий и травматизма в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, объекты перевозки опасных грузов, иные потенциально опасные объекты.

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