21 апреля 2018, суббота, 15:22
+21°C
Завтра +16°C
+21°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
21. 04. 2018

В России умерла Нина Дорошина - Надя из "Любви и голубей"

В Москве утром 21 апреля умерла актриса Нина Дорошина, известная по роли Надежды в фильме "Любовь и голуби", сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на момент смерти ей было 83 года.

"Утром ее сосед услышал крики о помощи. Дверь в квартиру женщины была открыта. Артистка держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи приехали быстро, но спасти ее не удалось. Через несколько минут Дорошина умерла", - говорится в сообщении.

В последнее время Нина Дорошина часто жаловалась на сердце. Месяц назад она обращалась к врачам с жалобами на боли в области грудной клетки. Накануне ей снова пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации актриса отказалась.

Нина Дорошина – народная артистка России, снималась в популярных фильмах "По семейным обстоятельствам" и "Первый троллейбус". В общей сложности Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых - "Любовь и голуби".

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Россия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.