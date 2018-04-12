Кобяков: за деньги от субботника дооснастят больницу в Минске

Заработанные на республиканском субботнике 21 апреля средства помогут обновить медицинскую инфраструктуру к II Европейским играм 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Так, по его словам, часть заработанных средств пойдет на дооснащение клинической больницы скорой медицинской помощи в Минске.

«Нам необходимо увеличить возможности по обслуживанию лиц, которым может понадобиться медицинская помощь», - отметил премьер, передает БелТА.

Сам глава правительства вместе с сотрудниками Аппарата Совмина участвует в посадке леса в Акинчицком лесничестве Столбцовского лесхоза, высаживая сосны и березы на участке, где деревья были вырублены из-за жука-короеда.

По оценкам правительства, участие в субботнике будут принимать более 3 млн белорусов.