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21. 04. 2018

Лукашенко на субботнике благоустраивает криницу, названную в честь его деда

Источник фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко с тремя сыновьями 21 апреля в день республиканского субботника выехал на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине - возле агрогородка Александрия Шкловского района Могилевской области.

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Трофимова криница была восстановлена несколько лет назад по поручению главы государства. Вода в ней освященная. Криница была одним из любимых мест отдыха Александра Лукашенко в детстве, а в свое время ее обустроил дед президента Трофим, от которого она и получила свое название, передает БелТА.

Сейчас возле криницы разбит сад, в котором деревья высажены в виде букв Т и К, тем самым увековечивая название источника.

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