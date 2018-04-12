Стадион «Динамо» в Минске откроют 21 июня

Реконструкция стадиона "Динамо" выходит на финишную прямую, объект находится в высокой степени готовности и должен быть открыт 21 июня. Об этом сообщил 21 апреля председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, участвующий во время республиканского субботника в устройстве систем дренажа поля.

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"Отдельные помещения уже готовы. Основной упор сделан на поле, думаю, в самое ближайшее время начнем укладку газона", - отметил он, передает БелТА.

Завершить реконструкцию стадиона планируется к 31 мая. Уже готовы почти все трибуны, завершается чистовая отделка внутренних помещений, подшивается кровля, смонтированы витражные системы на фасаде, начата покраска фасада стадиона со стороны улицы Ульяновской.

Над стадионом установлены четыре мачты освещения. На поле готовятся основания под системы полива и обогрева. К раскатке рулонного зеленого газона планируется приступить в начале мая.