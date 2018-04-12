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21. 04. 2018

Первый день матча Кубка Федерации Беларусь - Словакия завершился ничьей

21 апреля первый день матча плей-офф Мировой группы теннисного Кубка Федерации Беларусь – Словакия, который проходит в Минске на «Чижовка-Арене», завершился ничьей 1-1.

В первом одиночном поединке белоруска Александра Саснович (56-е место в рейтинге WTA) победила словачку Яну Чепелову (116) - 7:6 (8:6), 7:5. Однако затем первый номер хозяек Арина Соболенко проиграла Виктории Кужмовой - 6:2, 7:5.

22 апреля пройдут еще две одиночные встречи: сразятся первые номера команд Арина Соболенко и Анна Каролина Шмидлова, после которых сыграют Александра Саснович и Виктория Кужмова.

Завершится матч парной встречей, на которую у белорусок на данный момент заявлены Вера Лапко и Лидия Морозова, у словачек - Яна Чепелова и Виктория Кужмова.

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