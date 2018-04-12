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21. 04. 2018

Минчанина будут судить за совращение 12 подростков

Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд Партизанского района Минска уголовное дело по обвинению 53-летнего минчанина в преступлениях против половой неприкосновенности 12 мальчиков-подростков 1998-2001 годов рождения. Обвиняемый заключен под стражу.

Как сообщили в Генпрокуратуре, мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста, распространении порнографических материалов, в том числе с изображением несовершеннолетнего, вовлечении несовершеннолетних в антиобщественное поведение. Эти преступления были совершены с июля 2013 по 26 августа 2017 года.

Для знакомства с мальчиками обвиняемый изучил литературу по психологии. Он использовал излишнюю доверчивость и наивность подростков, их подчиняемость авторитету взрослого, ограниченность жизненного опыта, угощал их сигаретами и спиртным.

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