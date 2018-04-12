23 апреля 2018, понедельник, 10:04
+15°C
Завтра +16°C
+15°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
23. 04. 2018

Юлия Годунова эмигрировала из Беларуси

Еще одна белорусская модель, а по совместительству певица и популярный молодежный видеоблогер, эмигрировала из страны. На этот раз – Юлия Годунова.

«Мы переехали жить на Бали. Многие спрашивают надолго ли мы тут, многие не знали вообще об этом, поэтому вот, делюсь) Надолго ли? Понятия не имею, как почувствуем, что нужно уезжать – уедем», - отметила она в Instagram.

«Мы не на отдыхе, это не «отпуск» , мы приехали сюда именно пожить», - подчеркнула Юлия Годунова.

 

Мы переехали жить на Бали. Многие спрашивают надолго ли мы тут, многие не знали вообще об этом, поэтому вот, делюсь) Надолго ли? Понятия не имею, как почувствуем, что нужно уезжать - уедем. В первый раз мы приехали сюда в феврале, пожили месяц и я поняла - это мое место. Вернулись в Минск, сделали все дела и вот мы снова здесь. Сейчас живём на вилле и выбираем себе жильё, так как на этой не совсем комфортно и в целом много нюансов, почему с неё нужно съехать, да и жили тут предыдущий месяц, короче надоела)) Многие пишут, что вот круто вам, вы на отдыхе... Нет, мы не на отдыхе, это не «отпуск» , мы приехали сюда именно ПОЖИТЬ. Следующий вопрос, почему именно Бали? Какая здесь жизнь? Чем я тут занимаюсь? Какие планы? Интересно? Пишите в комментариях если да, и я напишу продолжение. ☁️

A post shared by Julia (@juliagodunova) on

Это Интересно
Жизнь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.