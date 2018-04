Юлия Годунова эмигрировала из Беларуси

Мы переехали жить на Бали. Многие спрашивают надолго ли мы тут, многие не знали вообще об этом, поэтому вот, делюсь) Надолго ли? Понятия не имею, как почувствуем, что нужно уезжать - уедем. В первый раз мы приехали сюда в феврале, пожили месяц и я поняла - это мое место. Вернулись в Минск, сделали все дела и вот мы снова здесь. Сейчас живём на вилле и выбираем себе жильё, так как на этой не совсем комфортно и в целом много нюансов, почему с неё нужно съехать, да и жили тут предыдущий месяц, короче надоела)) Многие пишут, что вот круто вам, вы на отдыхе... Нет, мы не на отдыхе, это не «отпуск» , мы приехали сюда именно ПОЖИТЬ. Следующий вопрос, почему именно Бали? Какая здесь жизнь? Чем я тут занимаюсь? Какие планы? Интересно? Пишите в комментариях если да, и я напишу продолжение. ☁️

