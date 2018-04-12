Юлия Годунова эмигрировала из Беларуси

Еще одна белорусская модель, а по совместительству певица и популярный молодежный видеоблогер, эмигрировала из страны. На этот раз – Юлия Годунова.

«Мы переехали жить на Бали. Многие спрашивают надолго ли мы тут, многие не знали вообще об этом, поэтому вот, делюсь) Надолго ли? Понятия не имею, как почувствуем, что нужно уезжать – уедем», - отметила она в Instagram.

«Мы не на отдыхе, это не «отпуск» , мы приехали сюда именно пожить», - подчеркнула Юлия Годунова.