В Беларуси молодые мамы смогут рассчитывать на безналичные жилищные субсидии

В Беларуси усовершенствуют систему предоставления безналичных жилищных субсидий, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

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По его словам, в проект нормативно-правового акта добавлены новые категории граждан-получателей: женщины, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком до треъ лет, а также те, кто воспитывает ребенка-инвалида и присматривает за престарелыми гражданами.

В целом, отметил министр, жилищный фонд в Беларуси находится на особом контроле, хотя и есть проблема со сроками выполнения работ по капитальному ремонту, в частности с задержкой в финансировании. «Как правило, больше всего деньги направляются уже в третьем, четвертом кварталах, когда приходится нагонять. Мы понимаем, что это влечет за собой определенные проблемы в качестве», - отметил Александр Терехов.