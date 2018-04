Катя IOWA рассказала о съемках в Париже клипа на песню «Маршрутка»

Съемки в Париже на песню «Маршрутка» были настолько насыщенными, что у нас не было возможности в полной мере насладиться городом, времени категорически не хватало! К счастью, в процессе все же удалось поймать волну города влюбленных. Во время эпизода на пароходе я пела вживую, чтобы чувствовались и были видны эмоции. Параллельно с этим шла экскурсия, которую я перекрикивала, туристы были намного больше увлечены нами, а не рассказами про Нотр Дам и берега Сены, или просто нам повезло, и на экскурсионной лодке собрались самые терпеливые люди из разных стран. • Как-то раз, прямо во время съемок я забежала в магазин парфюмерии, где мне сделали благоухающий букет из разных туалетных вод и назвали ее «Iowa in Paris», она до сих пор стоит дома и напоминает о Франции. • А визажист Лена @psarevaparis , которая красила нас на съемках, живет в Париже, я попросила ее перевести «Маршрутку» на французский;Получилось блестяще, просто très bien👌🏻Теперь на концертах я иногда пою русско-французский вариант песни👨🏻‍🎨 Лена не только делала мейк, но и снимала нам бэкстейдж, и так вдохновилась, что стала известным фотографом, зайдите на ее страничку👍❤️ • А 20 мая состоится большой сольный концерт в #crocuscityhall ,где мы споём любимые хиты и новинки и вместе отметим нашу десяточку 😊👏 Билеты по ссылке в профиле ❤️ #iowa10лет #дископлемя #iowaband

