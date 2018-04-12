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23. 04. 2018

Катя IOWA рассказала о съемках в Париже клипа на песню «Маршрутка»

Белорусская певица, солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова рассказала в Instagram о съемках в Париже клипа на песню «Маршрутка».

По ее словам, съемки были настолько насыщенными, что не было возможности в полной мере насладиться городом, времени категорически не хватало.

«К счастью, в процессе все же удалось поймать волну города влюбленных. Во время эпизода на пароходе я пела вживую, чтобы чувствовались и были видны эмоции. Параллельно с этим шла экскурсия, которую я перекрикивала, туристы были намного больше увлечены нами, а не рассказами про Нотр-Дам и берега Сены, или просто нам повезло, и на экскурсионной лодке собрались самые терпеливые люди из разных стран», - отметила певица.

 

Съемки в Париже на песню «Маршрутка» были настолько насыщенными, что у нас не было возможности в полной мере насладиться городом, времени категорически не хватало! К счастью, в процессе все же удалось поймать волну города влюбленных. Во время эпизода на пароходе я пела вживую, чтобы чувствовались и были видны эмоции. Параллельно с этим шла экскурсия, которую я перекрикивала, туристы были намного больше увлечены нами, а не рассказами про Нотр Дам и берега Сены, или просто нам повезло, и на экскурсионной лодке собрались самые терпеливые люди из разных стран. • Как-то раз, прямо во время съемок я забежала в магазин парфюмерии, где мне сделали благоухающий букет из разных туалетных вод и назвали ее «Iowa in Paris», она до сих пор стоит дома и напоминает о Франции. • А визажист Лена @psarevaparis , которая красила нас на съемках, живет в Париже, я попросила ее перевести «Маршрутку» на французский;Получилось блестяще, просто très bien👌🏻Теперь на концертах я иногда пою русско-французский вариант песни👨🏻‍🎨 Лена не только делала мейк, но и снимала нам бэкстейдж, и так вдохновилась, что стала известным фотографом, зайдите на ее страничку👍❤️ • А 20 мая состоится большой сольный концерт в #crocuscityhall ,где мы споём любимые хиты и новинки и вместе отметим нашу десяточку 😊👏 Билеты по ссылке в профиле ❤️ #iowa10лет #дископлемя #iowaband

A post shared by Екатерина Иванчикова - IOWA (@katya_iowa) on

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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