Катя IOWA рассказала о съемках в Париже клипа на песню «Маршрутка»

Белорусская певица, солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова рассказала в Instagram о съемках в Париже клипа на песню «Маршрутка».

По ее словам, съемки были настолько насыщенными, что не было возможности в полной мере насладиться городом, времени категорически не хватало.

«К счастью, в процессе все же удалось поймать волну города влюбленных. Во время эпизода на пароходе я пела вживую, чтобы чувствовались и были видны эмоции. Параллельно с этим шла экскурсия, которую я перекрикивала, туристы были намного больше увлечены нами, а не рассказами про Нотр-Дам и берега Сены, или просто нам повезло, и на экскурсионной лодке собрались самые терпеливые люди из разных стран», - отметила певица.