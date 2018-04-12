Белоруска выиграла марафонский забег в Варшаве

Белорусская спортсменка Анастасия Иванова во второй раз подряд финишировала первой на марафоне в Варшаве. Об этом сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики. Марафонскую дистанцию белоруска преодолела за 2 часа 28 минут 3 секунды, на четыре секунды обогнав соперницу из Эфиопии Азмеру Абреху Гдей. Третьей стала Изабелла Тшаскальска из Польши.
Анастасия Иванова также успешно начала сезона в Валенсии, где обновила личный рекорд на чемпионате мира по полумарафону.
В Вене еще одна белоруска Марина Доманцевич пробежала марафонскую дистанцию за 2 часа 39 минуты 44 секунды и заняла девятое место.
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