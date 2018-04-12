Белоруска выиграла марафонский забег в Варшаве

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф

и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.

Мальчик:

- Темно здесь.

- Да.

- У меня есть футбольный мяч.

- Это хорошо.

- Вы не хотите его купить?

- Нет, спасибо.

- Мой отец снаружи.

- Ок, сколько?

- 250 долларов.

Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.

Мальчик:

- Темно здесь.

- Да.

- У меня есть кроссовки.

Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:

- Сколько?

- 750 долларов.

- Ок.

Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.

- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.

За сколько?

- За 1000 баксов.

- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.

В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:

- Темно здесь.

Священник:

- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!