Лукашенко подарил Сербии четыре самолета МиГ-29

Беларусь передала Сербии в рамках военно-технической помощи четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил в интервью газете "Политика" сербский министр обороны Александр Вулин. По его словам, самолеты будут отремонтированы и модернизированы по той же модели, как и шесть самолетов, полученных от России.

«По договоренности президента (Сербии Александра — Телеграф) Вучича и президента (Беларуси Александра — Телеграф) Лукашенко Беларусь нам передала в дар самолеты, и мы очень благодарны за это», — заявил министр.

Александр Вулин также рассказал, что в течение года Сербия получит полную эскадрилью МиГ-29, а также вертолеты Ми-17 и Ми-35.