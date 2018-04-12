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23. 04. 2018

МАРТ планирует публиковать, кто и как повышает цены

Источник фото: Sputnik

В Беларуси изменятся подходы к формированию наценок в столовых вузов и школ, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1". По его словам, сейчас соответствующие изменения в указ №72 находятся на экспертизе.

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Согласно им, все функции по ценообразованию будут переданы в МАРТ. Кроме того, чтобы исключить двойное толкование при формировании цен, разработаны методические рекомендации, по которым торговая надбавка в 20% применяется не к цене последнего поставщика, а к цене производителя.

По его мнению, после передачи функций МАРТ удастся найти средневзвешенную величину, которая бы отвечала экономическим интересам всех регионов.

Владимир Колтович также раскрыл подробности соглашения о взаимодействии и информационном обмене с Ассоциацией розничных сетей. Благодаря этому планируется методом публичности бороться с недобросовестными производителями и торговлей. В частности, планируется запустить ресурс, который бы показывал, кто и как повышает цены. «Думаю, это будет влиять на рейтинги этих предприятий и позволит потребителю ориентироваться в ценах на продукцию», - отметил министр.

 

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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