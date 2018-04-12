МАРТ планирует публиковать, кто и как повышает цены

В Беларуси изменятся подходы к формированию наценок в столовых вузов и школ, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1". По его словам, сейчас соответствующие изменения в указ №72 находятся на экспертизе.

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Согласно им, все функции по ценообразованию будут переданы в МАРТ. Кроме того, чтобы исключить двойное толкование при формировании цен, разработаны методические рекомендации, по которым торговая надбавка в 20% применяется не к цене последнего поставщика, а к цене производителя.

По его мнению, после передачи функций МАРТ удастся найти средневзвешенную величину, которая бы отвечала экономическим интересам всех регионов.

Владимир Колтович также раскрыл подробности соглашения о взаимодействии и информационном обмене с Ассоциацией розничных сетей. Благодаря этому планируется методом публичности бороться с недобросовестными производителями и торговлей. В частности, планируется запустить ресурс, который бы показывал, кто и как повышает цены. «Думаю, это будет влиять на рейтинги этих предприятий и позволит потребителю ориентироваться в ценах на продукцию», - отметил министр.