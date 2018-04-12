Мать и сын погибли на пожаре в Пинском районе

В Пинском районе в деревне Качановичи ночью 23 апреля при пожаре погибли мать и сын. Об этом сообщили в Брестском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Сообщение о возгорании в деревянном доме, принадлежавшем местной жительнице 1937 года рождения, поступило в дежурную часть около 02:30. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и имущество. В огне погибли хозяйка дома и ее сын 1973 года рождения.

Рассматриваются две основные версии причин пожара: нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования или неосторожное обращение с огнем погибшего мужчины.