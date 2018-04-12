Завтра Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля в Овальном зале Дома правительства обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом сообщили в Администрации главы государства.
На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, главы органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов, банков, представители дипкорпуса, ряда СМИ, передает БелТА.
Выступление начнется транслироваться в 10:30 в прямом эфире по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому каналу Белорусского радио, а вечером белорусские каналы уже покажут телеверсию послания.
новость
новость