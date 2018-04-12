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23. 04. 2018

На этой неделе в Беларуси ожидается дождливая погода

Фото: Yevgeniy Putintsev Источник фото: Flickr

Дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Белгидрометцентре. Так, во вторник на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем по западу дожди прекратятся. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью от плюс 2 по северо-востоку до плюс 12 по юго-западу, днем 11-18, в северо-восточных районах - 9-10 тепла.

В среду на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный, днем по Витебской области порывистый. Ночью от 4 до 10 тепла, днем - 10-17, по югу местами - 18-22.

В четверг кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Ночью от 4-6 по северу до 11-13 выше нуля по югу страны. Днем 12-18 тепла, по югу местами воздух до 20.

В пятницу ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный. Ночью от 4 до 11 градусов, днем - 10-17.

В субботу в отдельных районах, преимущественно по северной половине, небольшие дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный. Ночью - 1-7 тепла, днем от 12 по северо-востоку до 20 по юго-западу.

В воскресенье местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Ночью - 2-8 тепла, в юго-западных районах - 9-11. Днем 15-21, по юго-западу - 22-25.

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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