На этой неделе в Беларуси ожидается дождливая погода

Дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили в Белгидрометцентре. Так, во вторник на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем по западу дожди прекратятся. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью от плюс 2 по северо-востоку до плюс 12 по юго-западу, днем 11-18, в северо-восточных районах - 9-10 тепла.

В среду на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный, днем по Витебской области порывистый. Ночью от 4 до 10 тепла, днем - 10-17, по югу местами - 18-22.

В четверг кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Ночью от 4-6 по северу до 11-13 выше нуля по югу страны. Днем 12-18 тепла, по югу местами воздух до 20.

В пятницу ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный. Ночью от 4 до 11 градусов, днем - 10-17.

В субботу в отдельных районах, преимущественно по северной половине, небольшие дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный. Ночью - 1-7 тепла, днем от 12 по северо-востоку до 20 по юго-западу.

В воскресенье местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Ночью - 2-8 тепла, в юго-западных районах - 9-11. Днем 15-21, по юго-западу - 22-25.