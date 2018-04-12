В Житковичском районе столкнулись два грузовика: один водитель погиб

20 апреля примерно в 23:40 в Житковичском районе на трассе М10 Гомель - Кобрин столкнулись два большегруза DAF и Scania. В результате дорожно-транспортного происшествия один водитель погиб, другой в больнице.

Как сообщает abw.by со ссылкой на ГАИ Гомельской области, 47-летний водитель DAF с полуприцепом, житель Молодечно, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Scania под управлением 44-летнего жителя Брестской области.

В результате столкновения водитель DAF погиб на месте, а водителя Scania с травмами госпитализировали в Житковичскую центральную районную больницу.