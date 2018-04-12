ГТК отмечает рост транспортного потока через Беларусь

Государственный таможенный комитет отмечает рост транспортного потока через белорусскую границу. Так, за прошлую неделю в сравнении с аналогичным периодом 2017 года количество въехавших в Беларусь легковых автомобилей выросло на 58%, грузовых - на 18%, автобусов - на 45%. Также на 48% возросло количество пересекающих границу граждан.

Только за минувшие выходные белорусские таможенники оформили более 14 тыс. грузовиков, около 31 тыс. легковых автомобилей и около 1,2 тыс. автобусов. В среднем в час таможенниками оформляется более 300 грузовых, 700 легковых и 25 автобусов.

При этом периодически бывают скопления транспортных средств на выезд из Беларуси в Латвию и Литву.