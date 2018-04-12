В Минске выставят на аукцион 10 площадок для сезонной торговли в парках

В Минске в мае на аукцион выставят десять площадок для сезонной торговли в парках, сообщила 23 апреля на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник управления торговли и услуг Нина Емельянова.

Она отметила, что в этом году уже реализовано 14 площадок в парке Победы на 128 тыс. рублей, при этом начальная цена продажи в процессе торгов возросла в 155 раз. В мае на аукцион будут выставлены еще 10 площадок, передает БелТА.

Чиновница напомнила, что с 27 апреля открывается сезон работы аттракционов, в связи с чем востребованность нестационарных объектов торговли, расположенных в парках, значительно возрастает.