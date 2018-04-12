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23. 04. 2018

В Минске выставят на аукцион 10 площадок для сезонной торговли в парках

В Минске в мае на аукцион выставят десять площадок для сезонной торговли в парках, сообщила 23 апреля на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник управления торговли и услуг Нина Емельянова.

Она отметила, что в этом году уже реализовано 14 площадок в парке Победы на 128 тыс. рублей, при этом начальная цена продажи в процессе торгов возросла в 155 раз. В мае на аукцион будут выставлены еще 10 площадок, передает БелТА.

Чиновница напомнила, что с 27 апреля открывается сезон работы аттракционов, в связи с чем востребованность нестационарных объектов торговли, расположенных в парках, значительно возрастает.

 

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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