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23. 04. 2018

В ЕАЭС владельцев электромобилей могут освободить от транспортного налога

Владельцев электромобилей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит и Беларусь, Евразийская экономическая комиссия предлагает освободить от уплаты транспортного налога. Уже разработаны мероприятия для стимулирования производства и использования в ЕАЭС электромобилей на 2018-2020 годы.

Среди мер по стимулированию использования электромобилей в ЕАЭС - освобождение их владельцев от уплаты транспортного налога, предоставление им бесплатных парковочных мест, оснащенных зарядными устройствами.

Стимулировать производство предлагается с помощью формирования евразийского перечня комплектующих электромобилей, их базовых компонентов и объектов зарядной и сервисной инфраструктуры, не производимых в ЕАЭС, снижения ставок ввозных таможенных пошлин на импортные комплектующие, предназначенные для производства электромобилей, а также посредством организации кооперационного производства электромобилей.

 

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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