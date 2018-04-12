В ЕАЭС владельцев электромобилей могут освободить от транспортного налога

Владельцев электромобилей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит и Беларусь, Евразийская экономическая комиссия предлагает освободить от уплаты транспортного налога. Уже разработаны мероприятия для стимулирования производства и использования в ЕАЭС электромобилей на 2018-2020 годы.
Среди мер по стимулированию использования электромобилей в ЕАЭС - освобождение их владельцев от уплаты транспортного налога, предоставление им бесплатных парковочных мест, оснащенных зарядными устройствами.
Стимулировать производство предлагается с помощью формирования евразийского перечня комплектующих электромобилей, их базовых компонентов и объектов зарядной и сервисной инфраструктуры, не производимых в ЕАЭС, снижения ставок ввозных таможенных пошлин на импортные комплектующие, предназначенные для производства электромобилей, а также посредством организации кооперационного производства электромобилей.
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