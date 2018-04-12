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23. 04. 2018

КГК определил порядок планирования выборочных проверок

Автор фото: Виктор Кравчук Источник фото: Telegraf.by

Комитет госконтроля Беларуси определил порядок формирования и исполнения планов выборочных проверок. Соответствующее положение утверждено приказом КГК от 4 апреля №17.

Согласно документу, планы выборочных проверок формируют на полугодие в электронном виде органы КГК с помощью интегрированной автоматизированной системы надзорной деятельности. Проверки входят в планы выборочных проверок, исходя из места нахождения субъекта.

При отборе субъектов для включения в сводные планы проверок учитываются критерии оценки степени риска, результаты анализа информации, свидетельствующей о высокой степени риска нарушений законодательства и невозможности их выявления или устранения иными формами контроля.

В сводные планы проверок могут входить проверки организаций, их обособленных подразделений, имеющих УНП, представительств иностранных организаций, ИП, нотариусов, лиц, ремесленников и деятелей сферы агроэкотуризма.

Если в рамках сводного плана проверок одного госоргана проверка субъекта запланирована различными входящими в его состав контролирующими органами, то месяц начала этой проверки должен быть единым для всех.

При этом запрещено проведение таких проверок одного и того же субъекта в течение календарного года. Не допускается проведение в течение трех календарных лет нескольких выборочных проверок одного и того же проверяемого субъекта.

Планы выборочных проверок формируют органы КГК на основании выписок из сводных планов проверок госорганов. Их следует разместить на официальном сайте КГК не позднее 15 декабря года, предшествующего году проверки, и 15 июня года, в котором планируется проверка.

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и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
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Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
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- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
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