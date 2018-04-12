Жительница Польши приплыла в Беларусь в погоне за своей собакой

Жительница Польши бросилась в Западный Буг за своей собакой и нарушила режим государственной границы. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

О том, что на белорусской территории может находиться гражданка Польши, брестским пограничникам сообщили польские коллеги.

Во время проверки на берегу реки была обнаружена 31-летняя женщина. Выяснилось, что она бросилась в воду, пытаясь вытащить сбежавшую собаку, но сильное течение унесло ее на белорусскую сторону.

Пограничники оказали ей необходимую помощь, но из-за нарушения границы составили процессуальные документы. После этого ее отправили домой.