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24. 04. 2018

Алёна Ланская обещает скорую премьеру нового видео

Белорусская певица, участница «Евровидения» Алёна Ланская анонсировала в своем аккаунте в Instagram скорую премьеру нового клипа.

#еслибынеты #soon @glebmatveychuk @alyonalanskaya

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Видео снято вместе с Глебом Матвейчуком на песню «Если бы не ты».

 

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