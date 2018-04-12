Алёна Ланская обещает скорую премьеру нового видео

Белорусская певица, участница «Евровидения» Алёна Ланская анонсировала в своем аккаунте в Instagram скорую премьеру нового клипа.
Видео снято вместе с Глебом Матвейчуком на песню «Если бы не ты».
новость
новость
Белорусская певица, участница «Евровидения» Алёна Ланская анонсировала в своем аккаунте в Instagram скорую премьеру нового клипа.
Видео снято вместе с Глебом Матвейчуком на песню «Если бы не ты».
А вы тоже заходите в Телеграмм только для того, чтобы посмотреть кто победил — Дуров или Роскомнадзор?