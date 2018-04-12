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24. 04. 2018

В Могилеве хоккеисты из России подрались со словаками - видео

Игроки и тренеры юношеских команд из России и Словакии устроили настоящее побоище во время матча на турнире среди команд юношей 2002 года рождения "Кубок Победы" в белорусском Могилеве.

Словацкий клуб "Банска-Быстрица" в матче против российской "Руси" вел в счете 2:1, когда на площадке началась массовая драка. Конфликт разгорелся между парнями в обычной одежде, но скоро к ним подключились и хоккеисты.

Видео потасовки опубликовали в Twitter-аккаунте ХК «Гомель-2003» 22 апреля. Из-за драки судьи завершили поединок и увели команды в раздевалки.

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Хоккей
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