В Могилеве хоккеисты из России подрались со словаками - видео

Игроки и тренеры юношеских команд из России и Словакии устроили настоящее побоище во время матча на турнире среди команд юношей 2002 года рождения "Кубок Победы" в белорусском Могилеве.

Словацкий клуб "Банска-Быстрица" в матче против российской "Руси" вел в счете 2:1, когда на площадке началась массовая драка. Конфликт разгорелся между парнями в обычной одежде, но скоро к ним подключились и хоккеисты.

Видео потасовки опубликовали в Twitter-аккаунте ХК «Гомель-2003» 22 апреля. Из-за драки судьи завершили поединок и увели команды в раздевалки.