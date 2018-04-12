Мелитина Станюта рассказала о любимом месяце

Белорусская гимнастка, телеведущая и модель Мелитина Станюта рассказала в Instagram о своем любимом месяце. «Я обожаю май», - отметила она по-английски.
«Обожаю конец апреля – начало мая», - уточнила уже по-русски.
Белорусская гимнастка, телеведущая и модель Мелитина Станюта рассказала в Instagram о своем любимом месяце. «Я обожаю май», - отметила она по-английски.
«Обожаю конец апреля – начало мая», - уточнила уже по-русски.
А вы тоже заходите в Телеграмм только для того, чтобы посмотреть кто победил — Дуров или Роскомнадзор?