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24. 04. 2018

Мелитина Станюта рассказала о любимом месяце

Белорусская гимнастка, телеведущая и модель Мелитина Станюта рассказала в Instagram о своем любимом месяце. «Я обожаю май», - отметила она по-английски.

«Обожаю конец апреля – начало мая», - уточнила уже по-русски.

 

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