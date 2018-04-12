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24. 04. 2018

Нацбанк и МАРТ договорились вместе выявлять ценовые диспропорции

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Национальный банк и министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси заключили соглашение об информационном взаимодействии, чтобы добиться «более точной настройки инструментов денежно-кредитной политики».

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Сделать это предполагается за счет cвоевременного выявления ценовых диспропорций на потребительском рынке и совершенствования административного ценового регулирования.

Как отметили в Нацбанке, при проведении взвешенной монетарной политики повышается значимость структурных факторов, влияющих на уровень и динамику изменения цен, в том числе степени развития конкуренции и ценовой политики доминирующих на рынке организаций.

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