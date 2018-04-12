ИП могут предоставить отпуск при уплате ФСЗН

Участники общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при минэкономики Беларуси рассмотрели проблемные вопросы работы индивидуальных предпринимателей, в том числе введение принципа «не работаешь – не платишь» при уплате взносов в фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

«На практике это будет означать, что предприниматель, который решил приостановить деятельность, сможет уведомить инспекцию МНС о неосуществлении деятельности, и с этого момента не будет платить взносы в ФСЗН», - рассказала в интервью ПраймПресс директор центра поддержки предпринимательства ООО «Светлогорский деловой партнер» Жанна Рогова.

Сейчас в Беларуси ИП имеют возможность приостанавливать деятельность на два года. Рассматриваются и другие случаи, когда ИП не будут платить взносы или будут обязаны платить меньше.

Так, уплату взносов могут уменьшить для предпринимателей, которые работают только 14 дней в месяц. Прежде всего, это касается тех, кто работает на рынках в регионах, где ИП имеют право осуществлять деятельность по дням выборочно. Планируется, что оплата страховых взносов может производиться за фактически отработанное время».

Для тех, кто по личным обстоятельствам был вынужден не работать, но не собирался приостанавливать деятельность, предусматривается возможность не платить взносы за период вынужденного «простоя».

Кроме того, предпринимателям предлагают предоставить «отпуск»: планируется включить в проект указа норму о том, что ИП уплачивает взносы в ФСЗН за минусом одного месяца в году.