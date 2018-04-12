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24. 04. 2018

Лукашенко перечислил все войны, которые ведет Россия против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля в Послании белорусскому народу и Национальному собранию отметил рост напряженности и конфронтации в мире. «Человечество находится на распутье. Мы вступили в эпоху неопределенности, непредсказуемости и длительной нестабильности. На планете больше нет места, где можно спрятаться, отгородиться и отстраненно наблюдать за происходящим», - сказал он.

По его словам, безопасность стала осязаемым явлением, «особенно остро чувствуется, как легко ее потерять и каких неимоверных усилий стоит ее сохранить».

Глава государства подчеркнул, что обостряется борьба за место в мировой иерархии, конкуренция между государствами стала обыденным явлением, напряженность и конфронтация «уже начинают зашкаливать».

Так, добавил президент, США сражаются с Китаем, развернулась санкционная война с Россией. Вспомнил Александр Лукашенко и молочные, мясные и сахарные войны, которые ведет Россия против Беларуси.

Глава государства добавил, что в мире «раздаются голоса о возврате холодной войны, даже больше – ледяной», что демонстрирует, насколько хрупким может быть мир. По его словам, перед лицом угрозы меркнут достижения цивилизации, материальные блага и личные амбиции.

Поэтому, добавил президент, «наша безопасность - в единстве нашего народа, в сильной внутренней и внешней политике государства». Иначе, заявил, может получиться: «Что имеем - не храним, потерявши – плачем».

 

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