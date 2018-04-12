Лукашенко поручил Совмину провести переаттестацию руководителей

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 апреля в послании народу и парламенту поручил Совету министров провести переаттестацию всех руководителей. «Если кто-то не способен эффективно работать, пусть сразу уходит в отставку. То же касается и министров», - заявил он.

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По его словам, институты госуправления должны идти проводить отраслевую политику и не ограничиваться интересами ведомственных предприятий. «Только в легкой промышленности более тысячи предприятий, но концерн их просто не замечает», - сказал глава государства, добавив, что частные предприятия реально могут превращать в деньги свои бизнес-идеи.

Александр Лукашенко подчеркнул, что госаппарат должен перестраиваться под эти задачи.