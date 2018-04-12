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24. 04. 2018

Лукашенко назвал надуманными вопросы соблюдения прав человека

У Беларуси нет излишних геополитических амбиций, но нет и комплекса аутсайдера, заявил президент Александр Лукашенко 24 апреля в послании народу и парламенту. "Беларусь - европейская страна с добротной развивающейся экономикой, спокойной общественно-политической ситуацией, межконфессиональным миром и порядочной, ответственной внешней политикой. Мы никому не создаем проблем, а только помогаем их решать, если нас об этом просят", - сказал он.

По его словам, не всех успехи страны радуют, а роль государства пытаются свести к вопросам соблюдения прав человека, которые, по его мнению, являются надуманными. Однако, подчеркнул глава государства, «вся их подрывная деятельность бесполезна».

Президент также заявил о необходимости повышать роль Беларуси в региональной и международной политике. По его словам, Беларусь смогла занять собственную нишу в мире, став самостоятельным региональным игроком, в том числе предложив так называемый процесс «Хельсинки-2».

При этом он признал, что «никто не бросится на нашу инициативу "Хельсинки-2"». «Это же не Америка внесла предложение, не Китай и даже не Россия. Но все умные люди, специалисты давно болеют после того, как мы об этом заявили, этой идеей», - сказал Александр Лукашенко.

Он также заявил, что внешняя политика Беларуси останется последовательной. Страна продолжит выстраивать сотрудничество с разными партнерами, уравновешивать свои интересы между различными полюсами силы, культивировать новые геополитические опоры и "подушки безопасности".

 

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