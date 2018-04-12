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24. 04. 2018

174 дома на два дня отключат от горячей воды в Минске

Жилые дома и объекты социальной феры в районе Партизанского проспекта в Минске по 25 апреля будут отключены от горячего водоснабжения, сообщили в "Минскэнерго". Всего запланировано отключение 174 жилых домов, 15 детсадов, 5 школ и 24 административных зданий.

Отключение связано с тем, что с 23 апреля в теплосетях города устанавливают заглушки для реконструкции участка тепломагистрали №5. Эта тепломагистраль наиболее старая в Минске, срок ее эксплуатации превышает 25 лет. В межотопительный период здесь были многочисленные повреждения, что приводило к необходимости краткосрочного отключения подачи теплоснабжения. Для недопущения подобных ситуаций пройдет реконструкция тепломагистрали на двух участках.

После установки заглушек всем потребителям до 20:00 25 апреля будет восстановлено горячее водоснабжение.

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