velcom купил витебского интернет-провайдера

Белорусский мобильный оператор velcom финализировал сделку по приобретению 97% акций Витебского областного техно-торгового центра «Гарант», который является крупнейший витебским интернет-провайдером.
Покупка стала очередным шагом в реализации стратегии velcom предоставления конвергентных широкополосных услуг по всей стране, заявил генеральный директор мобильного оператора Гельмут Дуз.
Ранее velcom приобрел минских интернет-провайдеров «Атлант-Телеком» и «Домашняя сеть», а также гомельский «Гарант».
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