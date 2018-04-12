МЧС: в Беларуси сократилась площадь загрязнения цезием-137

Площадь загрязнения территории Беларуси цезием-137 со времени аварии на Чернобыльской АЭС сократилась на 19,9 тыс. квадратных километров - с 23% территории до 13%. Об этом на пресс-конференции 24 апреля сообщил замначальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Петр Николаенко

По его словам, с 1986 по 2017 год площадь Беларуси, загрязненная стронцием, сократилась на 9,3 тыс. квадратных километров, передает БелТА.

В качестве основных факторов снижения степени загрязнения представитель МЧС назвал естественный распад радионуклидов, миграцию и их фиксацию, а также защитные мероприятия (известкование кислых почв, внесение повышенных доз минеральных удобрений, подбор культур и сортов с минимальным накоплением радионуклидов, применение специальных кормовых добавок для животных, создание культурных пастбищ и сенокосов).