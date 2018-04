I ❤️ #balistyle .. . I ❤️ @because_papaya . . #topmodel #actress #valerievivier #bag #balifashion #balibaby #bodygoals #bikinimodel #boho #bohostyle #bohochic #bohemian #bohofashion #bohogirl

A post shared by Miss Valerie Vivier™ (@valerievivier) on Apr 20, 2018 at 5:45am PDT