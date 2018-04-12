В Беларуси проходят учения радиационной и химической защиты

С 24 по 27 апреля в Беларуси при участии 8-й бригады радиационной и химической защиты проводится тактико-специальные учения с целью совершенствования полевой выучки личного состава и слаженности подразделений войск РХБ защиты. Об этом сообщили в министерстве обороны.

Достичь цели учений планируется в результате отработки последовательно учебных вопросов, а также создания сложной радиационно-химической обстановки, которая вынудит обучаемых выполнять спланированные мероприятия адекватно ситуации. Учения проводятся на участках местности вблизи пункта постоянной дислокации 8-й бригады, на полигоне Стародорожский и аэродроме Бобруйск.