«Би-2» выложили видео с концерта в Минске

#Минск встречает «Горизонт событий»! В новом концертном видео-отчёте вы узнаете, как Ян Николенко чувствует себя в платье, а Лёва Би-2 – в костюме медведя (в эксклюзивном интервью Михаила Козырева!), услышите live-ремейк песни «Ля-ля Тополя» в исполнении Шуры Би-2 и Ростислава Хаита и конечно, увидите фрагменты шоу и не только! ⠀ А в нашей постоянной рубрике «Песнь дня» Шура Би-2 расскажет о хип-хоп команде Young Fathers и песне In My View. ⠀ Смотрите полную версию на нашем YouTube-канале и в сообществе vk.com/b2band 😉 ⠀ 🎥 @hamlet.borjomi 🎞 @dismirnov #Би2

A post shared by Би-2 (@b2band) on Apr 24, 2018 at 8:21am PDT