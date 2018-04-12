«Би-2» выложили видео с концерта в Минске

Белорусская группа «Би-2» представила со своего последнего концерта в Минске под названием «Горизонт событий!».

«В новом концертном видео-отчёте вы узнаете, как Ян Николенко чувствует себя в платье, а Лёва Би-2 – в костюме медведя (в эксклюзивном интервью Михаила Козырева!), услышите live-ремейк песни «Ля-ля Тополя» в исполнении Шуры Би-2 и Ростислава Хаита и, конечно, увидите фрагменты шоу и не только!» - отметили музыканты в Instagram.

Увидеть полную версию видео можно в других аккаунтах группы в соцсетях.

