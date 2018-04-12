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25. 04. 2018

В Минске на пожаре погиб мужчина

Источник фото: МЧС

Днем 24 апреля в результате пожара в 12-этажном доме по улице Леси Украинки в Минске погиб человек. Об этом сообщили в Минском городском управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пожар начался в однокомнатной квартире на 11 этаже. С помощью специальных масок и автолестницы спасатели эвакуировали пятерых человек, большинство из них — пенсионеры. Еще семерым помогли покинуть квартиры.

На кухне сгоревшей квартиры сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины с термическими ожогами. Точные причины смерти и возгорания выясняют эксперты.

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