В Минске на пожаре погиб мужчина

Днем 24 апреля в результате пожара в 12-этажном доме по улице Леси Украинки в Минске погиб человек. Об этом сообщили в Минском городском управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пожар начался в однокомнатной квартире на 11 этаже. С помощью специальных масок и автолестницы спасатели эвакуировали пятерых человек, большинство из них — пенсионеры. Еще семерым помогли покинуть квартиры.

На кухне сгоревшей квартиры сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины с термическими ожогами. Точные причины смерти и возгорания выясняют эксперты.