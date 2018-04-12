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25. 04. 2018

Беларусь настаивает на сохранении объемов молочных поставок в Россию

Беларусь намерена сохранить объемы поставок молочной продукции в Россию на уровне 2017 года, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода Алексей Богданов.

По его словам, на переговорах 24 апреля с минсельхозом России белорусская сторона заявила о несостоятельности претензий к белорусским производителям молока в демпинге на рынке России, передает БелТА.

Также стороны сблизили позиции в понимании необходимости совершенствования системы учета экспорта молочной продукции, мониторинга ценообразования, принятия мер по обеспечению молочного рынка двух стран в первую очередь за счет российских и белорусских производителей на основании разрабатываемых и утверждаемых прогнозных балансов спроса и предложения.

Пообещав рассмотреть российское предложение о выработке механизма регулирования и контроля общего молочного рынка, белорусская сторона продолжила настаивать на сохранении объемов поставок молочной продукции на российский рынок на уровне прошлого года, тем более с учетом дефицита молока и планов России по импорту из третьих стран.

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Экономика
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