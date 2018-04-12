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25. 04. 2018

Нацбанк ждет реакцию госорганов на отмену обязательной продажи валютной выручки

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Национальный банк Беларуси сохраняет планы по отмене обязательной продажи валютной выручки с середины 2018 года. Об этом сообщил 25 апреля заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на конференции "Цифровой банкинг".

По его словам, такие предложения уже внесены в органы государственного управления. «Будем обсуждать, смотреть реакцию других участников», - сказал чиновник, передает БелТА.

При этом конкретную дату отмены он не уточнил, поскольку "все зависит от процесса согласования соответствующих документов".

Кроме того, в июне Национальный банк планово вернется к рассмотрению вопроса об изменении ставки рефинансирования.

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