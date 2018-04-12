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25. 04. 2018

В новом сезоне КХЛ "Динамо-Минск" сменит дивизион

Источник фото: hcdinamo.by

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" в новом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сменит дивизион. В 11-м чемпионате КХЛ "зубры" перейдут из дивизиона Боброва в дивизион Тарасова, где сразятся с "Витязем", "Локомотивом", "Слованом", "Сочи" и ЦСКА.

Также в регулярном чемпионате КХЛ увеличится количество матчей. На первом этапе каждая команда проводит по одной игре на своей площадке и в гостях со всеми остальными клубами лиги (всего - 48 матчей). Дополнительно все команды проводят в своих конференциях 14 матчей.

Всего на первом этапе чемпионата каждая команда проведет по 62 матча (было 56): 31 - на своей площадке и 31 - на площадке соперника.

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