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25. 04. 2018

Бывшего замминистра сельского хозяйства Беларуси Пивовара посадили на 2 года

В Гомеле 25 апреля областной суд вынес приговор по уголовному делу о порче 170 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате. Подсудимые обвинялись обвиняются в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, а также служебной халатности.

Суд приговорил экс-директора Гомельского мясокомбината Ричарда Стефановича к 6 годам лишения свободы и 24,5 тыс. рублей штрафа, его заместитель по производству Александру Бондаренко и главный ветврач мясокомбината Игорь Семенов получили по 5 лет лишения свободы и 18 375 рублей штрафа каждый, сообщает TUT.by.

Бывшему замминистра сельского хозяйства Василию Пивовару назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы. Начальника Гомельской городской ветстанции Виктора Волченкова, сотрудника ветнадзора Василия Кравцова, бывшего замдиректора ветнадзора, главу комиссии, направленной в Гомель для мониторинга хранения продукции, Александра Букина приговорили к 2 годам лишения свободы и 12 250 рублей штрафа.

Начальнику управления ветконтроля комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Алле Лазовской дали 1,5 года лишения свободы и 7350 рублей штрафа.

Ветврача Гомельского мясокомбината Арсения Скворчевского приговорили к двум годам колонии-поселения. Начальнику холодильного цеха Игорю Мельникову дали 3 года колонии общего режима с отсрочкой на два года и 12 250 рублей штрафа.

Как сообщал Телеграф, в мае-декабре 2015 года на Гомельском мясокомбинате испортилось более 100 тонн мяса. Причина – нарушения условия хранения продукции. Директор предприятия распорядился переработать и поставить на реализацию, чтобы избежать ответственности за бесхозяйственность. Для этого он заручился поддержкой замминистра сельского хозяйства и первого зампреда облисполкома.

 

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