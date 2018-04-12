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25. 04. 2018

Осужденные по делу об испорченном мясе должны возместить 340 тыс. долларов

Все осужденные по делу о попытках реализации Гомельским мясокомбинатом 170 тонн испорченного мяса должны солидарно выплатить 681 тыс. рублей (более 340 тыс. долларов) в счет возмещения ущерба мясокомбинату. Такое решение 25 апреля на своем заседании принял Гомельский областной суд.

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И это при том, что осужденные также должны выплатить существенные суммы штрафов. Больше всего суд оштрафовал бывшего директора предприятия – на 24,5 тыс. рублей (более 12 тыс. долларов), передает TUT.by.

Общий ущерб, нанесенный их действиями предприятию, был оценен в 7 млрд неденоминированных рублей.

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