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25. 04. 2018

СБУ: КГБ Беларуси пытался завербовать украинца

Сотрудники Службы безопасности Украины заявили о попытке вербовки жителя Черниговщины спецслужбами Беларуси. Согласно заявлению СБУ, житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области периодически выезжал в Беларусь к родственникам.

Во время очередной поездки его, как заявляется, задержали белорусские правоохранители за якобы нарушение правил торговли. При этом представители КГБ Беларуси, угрожая уголовным преследованием, требовали от мужчины во время выездов в Беларуси передавать информацию о военных объектах на приграничной территории.

Вернувшись домой, мужчина обратился к СБУ, предоставив все показания об обстоятельствах вербовки и поставленных задачах.

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Беларусь
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В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

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