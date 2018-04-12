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25. 04. 2018

Белорусские банки смогут заключать смарт-контракты

Национальный банк и банки могут получить право заключать смарт-контракты. Такие изменения планируется внести в указ №478 "О развитии цифровых банковских технологий", сообщила 25 апреля замначальника управления цифровых технологий главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Оксана Сачковская.

Сейчас смарт-контракты (программный код в блокчейне для автоматизированного совершения и исполнения сделок или иных юридически значимых действий) вправе заключать резиденты Парка высоких технологий согласно декрету №8, отметила она, передает БелТА.

Также предлагается расширить список участников системы межбанковской идентификации, имеющих право использовать данные из этой системы.

Кроме того, будут скорректированы положения, затрагивающие нерезидентов Беларуси, по которым собираются данные. Планируется также наделить некоторые организации возможностью совершать определенные операции по аналогии с банками без электронной цифровой подписи.

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