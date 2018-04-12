В Беларуси предлагают пересмотреть ставки НДС

Минский столичный союз предпринимателей и работодателей на заседании специальной межведомственной рабочей группы, готовящей предложения о комплексной корректировке Налогового кодекса, предложил уравнять ставки налога на добавленную стоимость и установить единую общую ставку на уровне 16-18%. Применение такой ставки НДС должно создать равные условия для плательщиков налога.

Вместе с тем, сообщили в министерстве по налогам и сборам, Белорусский союз налогоплательщиков предложил снизить льготную 10-процентную ставку НДС, применяемую плательщиками в установленном законодательством порядке, и установить пониженную ставку НДС в размере 5,5-7% для отдельных видов товаров, работ и услуг.

Было решено провести вариантные расчеты для определения эффекта, который может дать упразднение пониженной ставки и установление единой ставки НДС на уровнях 20%, 18%, 16%, а также влияния этого на инфляцию.

Также обсуждались условия и порядок подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС, о возможности отмены предусмотренных нормами ст. 102 Налогового кодекса ставок 9,09% и 16,67%. Кроме того, обсуждались положения, определяющие условия, порядок и сроки возврата НДС иностранным лицам при покупке товаров через магазины, а также норм, регулирующих порядок исчисления НДС при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.