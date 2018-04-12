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26. 04. 2018

Саркисян рассказал Лукашенко о причинах смещения Саргсяна

Вечером 25 апреля по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Армении Армена Саркисяна. Глава армянского государства рассказал белорусскому коллеге о ситуации в стране, подтвердив, что она остается сложной, а также об истории конфликта, ошибках и недостатках, о ситуации в парламенте и консультациях с парламентскими коалициями.

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Президенты согласились с недопустимостью нарушения Конституции ни одним гражданином, особенно при формировании нового правительства, сообщили в Администрации президента Беларуси.

Главы государств также согласовали график дальнейших действий, договорившись работать в контакте. В частности, решено направить в Армению группу журналистов для освещения происходящих событий.

 

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В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

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