Саркисян рассказал Лукашенко о причинах смещения Саргсяна

Вечером 25 апреля по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Армении Армена Саркисяна. Глава армянского государства рассказал белорусскому коллеге о ситуации в стране, подтвердив, что она остается сложной, а также об истории конфликта, ошибках и недостатках, о ситуации в парламенте и консультациях с парламентскими коалициями.

смотрите также Кобяков выразил поддержку армянскому народу Президенты согласились с недопустимостью нарушения Конституции ни одним гражданином, особенно при формировании нового правительства, сообщили в Администрации президента Беларуси. Главы государств также согласовали график дальнейших действий, договорившись работать в контакте. В частности, решено направить в Армению группу журналистов для освещения происходящих событий.