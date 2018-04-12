В 2019 году в Беларуси планируют запустить систему мгновенных платежей

В 2019 году Национальный банк Беларуси планирует запуск системы мгновенных платежей. Это сегодня «мегатренд в сфере развития платежной системы», заявил 25 апреля на конференции в Минске зампредседателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

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По его словам, речь идет о круглосуточном доступе к совершению денежной транзакции с разнообразных электронных устройств. Основными преимуществами системы мгновенных платежей станут доступные режим работы и тарифы, мгновенное зачисление денег получателю, безотзывность платежа и окончательность расчета, отмечает БелаПАН.

Сегодня в Беларуси лишь два банка могут осуществлять платежи внутри банка в режиме 24/7. Однако по межбанковским расчетам, проведенным в системе BISS, на списание денег со счета плательщика до зачисления конечному бенефициару может уходить несколько часов.