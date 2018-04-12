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26. 04. 2018

Наташа Маньковская показала, как нужно любить и быть любимой

«Какие бы ценности не навязывало нам современное общество и как бы люди не стремились к богатству и власти, самое важное и ценное в жизни каждого человека - это отношения, любовь и семья», - заявила в Instagram белорусская модель Наташа Маньковская и проиллюстрировала это соответствующей фотографией.

«Ведь это именно те вещи, которые останутся с нами на закате нашей жизни. Ни деньги, ни карьера, ни власть не будут стоить ровным счётом ничего перед лицом старости и предстоящей смерти... И лишь искреннее чувство любви и счастья, пронесённого через года, будут иметь смысл и чувство удовлетворения от прожитой жизни. Любите и будьте любимы, будьте благодарны и благодарите Бога за то, что имеете. И помните о том, что, возможно, прямо в эту минуту кто-то лишь мечтает иметь то, чем обладаете вы сейчас», - отметила она.

 

Какие бы ценности не навязывало нам современное общество и как-бы люди не стремились к богатству и власти 💸💡 Самое важное и ценное в жизни каждого человека - это отношения, любовь и семья ❤️💑👨‍👩‍👧‍👦 Ведь это именно те вещи, которые останутся с нами на закате нашей жизни 👵🏽👴🏼 Ни деньги, ни карьера, ни власть не будут стоить ровным счётом ничего перед лицом старости и предстоящей смерти...и лишь искреннее чувство любви и счастья пронесённого через года будут иметь смысл и чувство удовлетворения от прожитой жизни 🙏🏽 Любите и будьте любимы, будьте благодарны и благодарите Бога за то, что имеете ☝🏽 И помните о том, что возможно прямо в эту минуту кто-то лишь мечтает иметь то, чем обладаете вы сейчас ❗️#любовьнавсюжизнь

A post shared by NATASHA MANKOVSKAYA 💋 (@natasha_mankovskaya) on

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В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

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