Наташа Маньковская показала, как нужно любить и быть любимой

Какие бы ценности не навязывало нам современное общество и как-бы люди не стремились к богатству и власти 💸💡 Самое важное и ценное в жизни каждого человека - это отношения, любовь и семья ❤️💑👨‍👩‍👧‍👦 Ведь это именно те вещи, которые останутся с нами на закате нашей жизни 👵🏽👴🏼 Ни деньги, ни карьера, ни власть не будут стоить ровным счётом ничего перед лицом старости и предстоящей смерти...и лишь искреннее чувство любви и счастья пронесённого через года будут иметь смысл и чувство удовлетворения от прожитой жизни 🙏🏽 Любите и будьте любимы, будьте благодарны и благодарите Бога за то, что имеете ☝🏽 И помните о том, что возможно прямо в эту минуту кто-то лишь мечтает иметь то, чем обладаете вы сейчас ❗️#любовьнавсюжизнь

A post shared by NATASHA MANKOVSKAYA 💋 (@natasha_mankovskaya) on Apr 24, 2018 at 10:24am PDT