Наташа Маньковская показала, как нужно любить и быть любимой

«Какие бы ценности не навязывало нам современное общество и как бы люди не стремились к богатству и власти, самое важное и ценное в жизни каждого человека - это отношения, любовь и семья», - заявила в Instagram белорусская модель Наташа Маньковская и проиллюстрировала это соответствующей фотографией.

«Ведь это именно те вещи, которые останутся с нами на закате нашей жизни. Ни деньги, ни карьера, ни власть не будут стоить ровным счётом ничего перед лицом старости и предстоящей смерти... И лишь искреннее чувство любви и счастья, пронесённого через года, будут иметь смысл и чувство удовлетворения от прожитой жизни. Любите и будьте любимы, будьте благодарны и благодарите Бога за то, что имеете. И помните о том, что, возможно, прямо в эту минуту кто-то лишь мечтает иметь то, чем обладаете вы сейчас», - отметила она.